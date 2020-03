Meunier en co zamelen groot bedrag in voor goede doel

Steeds meer topclubs tonen zich van hun beste kant in de strijd tegen het coronavirus. Ook PSG deed nu een duit in het zakje.

De Franse topclubs liet 1500 T-shirts bedrukken met de tekst ‘Tous unis’. Die brachten 262.500 euro op. Dat geld gaat naar de ziekenhuizen in Parijs.

De club van Rode Duivel Thomas Meunier kondigde al aan de komende dagen en weken nog meer acties op poten te zullen zetten.

Of Meunier volgend jaar nog in Parijs voetbalt, is een ander verhaal. Zijn contract loopt er in juni af en er doen geruchten de ronde dat hij al bij Borussia dortmund zou hebben getekend.

De FIFA wil de aflopende contracten echter verlengen tot alle competities zijn afgewerkt (lees HIER).