Roeselare-kapitein ziet penibele situatie met lede ogen aan: "Spelers komen bij mij met hun vragen, maar ik kan hen geen antwoord bieden... heel frustrerend!"

Niet enkel Lokeren verkeert in moeilijk vaarwater. Ook de op een na laatste uit de Proximus League, Roeselare, heeft het financieel moeilijk. De West-Vlamingen moeten tegen vier april zo'n 1,5 miljoen euro vinden om de proflicentie voor volgend seizoen rond te krijgen.

Daarnaast werden alle personeelsleden, inclusief de spelers, dit kalenderjaar nog niet betaald. Voetbalkrant.com sprak met aanvoerder en clubman Wouter Biebauw over deze moeilijke periode. “Het klopt inderdaad dat we dit kalenderjaar nog geen loon kregen. De eigenaar, een Chinese zakenvrouw, weigert te betalen. Ook vorig jaar duurde het zeer lang vooraleer onze licentie rond geraakt. Hopelijk houdt de dame haar woord. Heel Roeselare is afhankelijk van haar.”

“Met het dagelijks bestuur had ik als aanvoerder wel al enkele gesprekken omtrent de huidige situatie. Probleem is dat ook zij afhankelijk zijn van de investeerder. Het bestuur staat machteloos. Roeselare is een speelbal geworden.”

“Een Braziliaanse groep wil de aandelen overnemen, maar pas wanneer alle achterstallige betalingen gebeurd zijn. En in tussentijd kan ons bestuur nauwelijks toewerken naar volgend seizoen. Zo gaat er kostbare tijd verloren, net zoals dit seizoen. Toen beschikten we in augustus ook nog maar over elf kernspelers, met de gekende gevolgen”, vertelt Biebauw.

“Jongens moeten motiveren om te blijven trainen”

Het turbulente seizoen van Roeselare, zowel op sportief als extrasportief (de club werd een week failliet verklaard) vlak, liet zijn sporen na bij de ervaren doelman. “Dit is een ongelooflijk frustrerend seizoen. Zeker voor mij, want het is ondertussen mijn tiende seizoen bij Roeselare. Ik ken het huis als geen ander. Heel wat spelers komen bij mij met hun vragen, maar ik kan hen geen antwoord geven. De voorbije maanden moest ik de jongens vaak motiveren om te blijven trainen en wedstrijden te spelen, want de belangen waren groot.”

“Gebrek aan visie en stabiliteit”

Ondanks de penibele situatie blijft Biebauw hoopvol. “Vergeet niet dat onze investeerder ook al heel wat gedaan heeft voor Roeselare. Al vier seizoenen investeren ze in ons. Het eerste jaar verloren we de promotiefinale tegen Antwerp, waarna het steeds bergaf ging. Volgens mij door een gebrek aan visie en stabiliteit. Laat ons hopen dat de licentie ook dit seizoen weer in orde komt. En anders? Daar is nog met geen woord over gerept”, besluit de ex-doelman van KV Mechelen en Oostende.