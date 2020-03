🎥 Hoe ziet een dag in deze moeilijke periode eruit bij Michel Vlap?

Michel Vlap, de aanvallende middenvelder van Anderlecht, wilde een paar momenten van zijn dagelijks leven delen met zijn fans. hij deed het via zijn account op Twitter.

Het coronavirus raakt de wereld hard en in het voetbal is alles tot stilstand gekomen. Michel Vlap, de aanvaller van Anderlecht, is teruggekeerd naar Friesland in Nederland en heeft laten zien hoe zijn dagen er in deze moeilijke tijden uitzien. De aanvallende middenvelder onthulde zijn familie-maaltijden, video- en bordspellen en gewichtstrainingen.