Voorzitter Oostende haalt uit naar Coucke: "Eigenaar van een tribune moet niet beslissen wie de club koopt"

De oorlog tussen huidig KVO-voorzitter Frank Dierckens en ex-KVO-voorzitter Marc Coucke wordt steeds bitsiger. In een gesprek met Het Nieuwsblad haalde Dierckens zwaar uit naar Coucke.

“Coucke ligt aan de basis van 90 procent van onze problemen”, was Dierckens meteen duidelijk. “Het is niet aan de eigenaar van de tribune om te beslissen wie de club moet kopen”



Waarop Dierckens wat meer uitleg gaf. “Ik heb een akkoord met het Amerikaanse Pacific Media Group voor een overname van KV Oostende. Alles staat klaar: kapitaalsverhoging, budgetten en een sportief plan. Het enige wat ontbreekt is een deal met Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke.”

“Dat gaat dan over de 6,2 miljoen euro schulden en de jaarlijkse tribunehuur van 1,2 miljoen. Helaas wil Coucke niet rond de tafel zitten, terwijl PMG echt met de baas wil praten. Coucke stuurt altijd Pieter Bourgeois om te onderhandelen en jaagt zo de Amerikanen weg.”

“PMG wil 1 miljoen betalen aan Alychlo. Tot 2030 stellen ze dan een jaarlijkse tribunehuur van 750.000 euro voor en de volgende 40 jaar dan nog eens 600.000 euro per jaar. Coucke zal dus nog 50 jaar geld innen bij KVO.”

“Dat is een faire deal, want die huurprijs is eigenlijk nog altijd te hoog. Maar voor Alychlo is het niet genoeg. Zij sturen tijdens de lopende onderhandelingen een aangetekende brief waarin ze die 6,2 miljoen direct terugeisen. Dat zag PMG als een oorlogsverklaring. Zo wordt Oostende het faillissement ingejaagd.”