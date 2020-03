Raman en co hebben originele methode gevonden om toch samen te kunnen trainen

Al zeker tot eind april wordt er niet gevoetbald in Duitsland. In groep trainen is nog altijd niet toegestaan.

Ook Benito Raman en zijn ploegmaats van Schalke 04 trainen dus thuis. Ze doen dat op vaste tijdstippen, terwijl ze via een videogesprek met elkaar in contact staan. “Het is erg belangrijk om als ploeg in contact te blijven staan”, vertelde coach David Wagner op de clubsite. “Ook als we niet op dezelfde plek zijn.” “Natuurlijk willen we zo snel mogelijk onze job opnieuw uitoefenen op onze vaste werkplek: het grasveld. Op dit moment bekijken we alle manieren om te trainen die mogelijk zijn onder de huidige voorzorgsmaatregelen.” Die #S04-Profis bleiben im #HomeOffice, das Training wird mit einer weiteren Komponente versehen 🏃‍♂️🏋️‍♂️⤵️#S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) March 27, 2020