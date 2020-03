Alle amateurcompetities definitief stopgezet, maar daar is niet iedereen tevreden mee: "Doet veel pijn en is moeilijk te aanvaarden"

Gisteren werd een beslissing genomen over de amateurcompetities. Van de eerste amateurklasse tot en met de vierde provinciale is alles stopgezet. Toch is niet iedereen daar tevreden over.

Het Nieuwsblad deed enkele interviews met verschillende clubs. Zo is bijvoorbeeld Pulle een slachtoffer in derde provinciale A. "Het doet veel pijn en het is moeilijk om te aanvaarden. We kwamen in een rotreeks terecht dus deze beslissing is een beetje een vervolg op ons seizoen. We krijgen het deksel op onze neus, maar nu zijn er wel grotere problemen", aldus voorzitter Kurt Van Laer.

Ook voor andere ploegen is er natuurlijk slecht nieuws. Achterbroek zakt naar derde provinciale, maar zij hadden normaal nog een match tegoed. Zij begrijpen echter de beslissing. Bij Brecht spreken ze dan weer van een schande, omdat voorzitter Luk de Ranter het niet eerlijk vindt en omdat ze nog tegen de laatste twee in het klassement moesten spelen.

Bij SV Oostkamp het tegenovergestelde verhaal. Zij werden kampioen in de eerste provinciale van West-Vlaanderen en zij mogen dus naar de derde amateur. "De titel is verdiend, maar het is wel jammer dat we het niet echt hebben kunnen vieren. We hebben ook niet echt afscheid kunnen nemen van onze trainer Dieter Lauwers, want hij stopt na dit seizoen", concludeerde Kurt Delaere, de assistent-trainer die volgend seizoen de hoofdtrainer zal worden van de club.