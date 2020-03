Lierse Kempenzonen stelt ex-profvoetballer voor als nieuwe trainer

Lierse Kempenzonen heeft Tom Van Imschoot voorgesteld als haar nieuwe trainer. Van Imschoot was in het verleden al trainer bij Lommel en vorige zomer werd hij de assistent van Mazzu bij Racing Genk.

Tom Van Imschoot is de nieuwe trainer van Lierse Kempenzonen. De 38-jarige ex-profvoetballer was eerder al aan het werk als trainer bij Lommel en vorige zomer ging hij als assistent van Mazzu aan het werk bij Racing Genk. In november werd hij samen met de trainer ontslagen.

Lierse Kempenzonen had het dit seizoen moeilijk en kon maar net in Eerste Amateur blijven. Toch ziet Van Imschoot een mooie toekomst tegemoet. "De keuze voor de club was snel gemaakt, want het is een gigantisch mooie club. Ik wil deze slapende reus mee helpen wakker maken", aldus Van Imschoot op de website van de club.