Marc Van Ranst blijft bij zijn mening: de voetbalwedstrijden in België zijn dit seizoen voorbij

Volgens Marc Van Ranst, misschien wel de bekendste viroloog van het land, is het waarschijnlijk het beste om het Belgische profvoetbalseizoen te vergeten. Hij blijft dus bij zijn mening van enkele dagen geleden.

De viroloog had het eerder al gezegd deze week, maar hij herhaalde het deze middag nog eens bij RTL: voor hem is het Belgisch voetbalseizoen voorbij.

Als lid van de wetenschappelijke groep die de regering adviseert over de vooruitgang van het coronavirus in België, is Marc Van Ranst van mening dat massa-evenementen, zoals festivals, de festiviteiten op 21 juli of voetbalwedstrijden, nog lang niet zullen kunnen plaatsvinden.