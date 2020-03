Miguel Van Damme herstelt van leukemie: "Dit de ergste quarantaine? Nee"

Weinig mensen hebben zo geïsoleerd geleefd als de voorbije dagen. Van hogerhand wordt er aangeraden om binnen te blijven, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor Miguel Van Damme is dit geen unieke situatie.

De doelman van Cercle Brugge wordt behandeld voor leukemie. In totaal herviel de onfortuinlijke Van Damme al twee keer en nu volgt hij immuuntherapie omdat zijn afweersysteem erg zwak is. Hij is dus een grote risicopatiënt.

De 26-jarige doelman vertelde bij Het Nieuwsblad dat hij vier weken in het ziekenhuis heeft doorgebracht en dat hij geen bezoek kon krijgen vanwege zijn wankel immuunsysteem. Als er dan toch bezoekers waren moesten ze maskers en schorten dragen.

"Als je mij vraagt of dit de ergste quarantaine is die ik al moest ervaren, dan is het antwoord simpel: nee", zei hij. Niet moeilijk. Thuis bleef hij ook al eens 100 dagen in quarantaine.