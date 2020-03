Philippe Clement is spelers aan het bekijken voor de komende seizoenen: "Er zullen minder grote transfers zijn deze zomer"

Philippe Clement heeft vandaag, via Youtube, enkele vragen beantwoord van de supporters van Club Brugge. Daarin had hij het onder andere over het scouten van spelers voor de komende seizoenen.

#WeNeverLockAlone is een initiatief van Club Brugge op Youtube. Vorige week hebben ze de bekerfinale van 2015 tegen Anderlecht uitgezonden en vandaag werd er gesproken met Philippe Clement. Hij probeerde enkele vragen van de supporters van Club Brugge zo goed mogelijk te beantwoorden. Zo had hij het onder meer over het scouten van spelers naar de komende seizoenen toe. "Daar zijn we al volop mee bezig. Zo kunnen we misschien een voorsprong nemen, want zo veel tijd hadden we normaal niet", aldus Clement. Toch zullen er volgens de trainer van Club Brugge minder grote transfers zijn deze zomer. "Door het coronavirus zullen de budgetten lager liggen dan normaal, dus ik verwacht minder grote transfers en minder beweging op de transfermarkt."