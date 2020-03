Ivan De Witte beseft het ook: "Niet eerste zorg van de regering"

Spelen we dit nog voetbal in de Jupiler Pro League? De kans lijkt steeds kleiner te worden. Ook Ivan De Witte van AA Gent is daarin duidelijk.

"De coronacrisis zal geen zaak zijn van weken, maar wel van maanden", beseft Ivan De Witte in gesprek met VTM. Standpunt "Ik denk niet dat het organiseren van voetbalwedstrijden op dit moment de eerste zorg van de regering zal zijn." Donderdag komt de Pro League opnieuw samen via een videoconferentie. "Als men het gezond verstand gebruikt, dan zou er een standpunt moeten komen. We moeten goed luisteren naar wat de regering en medische experts zeggen voor we een definitief standpunt innemen."