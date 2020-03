Waar corona wél goed voor is: Manchester United werkt samen met eeuwenoude rivaal

Manchester United en Manchester City hebben in tijden van crisis besloten om hun rivaliteit naast zich neer te leggen en samen een project op poten te zetten in deze crisistijden. Onder leiding van United-spits Rashford delen ze voedselpakketten uit aan kinderen.

Net zoals bij ons, zijn de lessen op de scholen in Engeland opgeschort vanwege het coronavirus. Het bracht United-spits Marcus Rashford op het idee om voedselpakketten te maken voor kinderen die nu geen gratis maaltijd krijgen op school: "Dit stond bovenaan mijn to-dolijst", reageert de Engelsman bij de BBC.

"Toen ik het hoorde dat de scholen dicht moesten, dacht ik spontaan aan de kinderen die nu geen gratis maaltijd zouden krijgen omdat ze niet op school zitten", klinkt het bij Rashford. In totaal is er al meer dan 100.000 euro ingezameld, goed om 400.000 kinderen een maaltijd te geven.

Ook eeuwige stadsrivaal Manchester City heeft zich bij het project aangesloten. "Wanneer we door moeilijke tijden moeten, is het goed dat twee clubs met zo'n gigantisch aantal volgers zoals ons samenkomen. Het is belangrijk dat we het verschil kunnen maken wanneer er dingen plaatsvinden die het voetbal overstijgen", reageert Rashford duidelijk gelukkig op de deelname van City.