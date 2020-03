Ivan Perisic: via Roeselare en Club Brugge naar Duitse en Italiaanse topclubs én de WK-finale: "Ben je daar nu weer met die Kroaat?"

Heel wat spelers die in de Jupiler Pro League hebben gevoetbald hebben bewezen dat de Belgische competitie een mooie springplank is naar de grote Europese topcompetities. Zo ook Ivan Perisic

Roeselare haalde de flankaanvaller in januari 2009 naar België. Perisic kwam over van het Franse Sochaux, waar hij nooit verder kwam dan één wedstrijdje op de bank. Na acht doelpunten in twintig wedstrijden op huurbasis voor Roeselare was Luc Devroe (toen bij Club Brugge) overtuigd.

Het verhaal doet de ronde dat Devroe de Kroaat per se naar Jan Breydel wou halen, maar dat de rest van het bestuur niet meteen overtuigd was. “Ben je daar nu weer met die Kroaat?”, zou Devroe op een bepaald moment moeten horen hebben.

Maar Devroe zette dus door. Club Brugge betaalde Sochaux amper 200.000 euro. Twee jaar, 89 wedstrijden en 35 doelpunten later had hij een topschutterstitel en een bekroning tot ‘Speler van het Jaar’ op zak en kwam Borussia Dortmund aankloppen.

Later speelde Perisic ook voor Wolfsburg, Inter en dit seizoen voor Bayern München. Op het afgelopen WK speelde hij alles voor Kroatië op weg naar de finale. Daarin speelde hij negentig minuten en scoorde hij zelfs de 1-1.

Waar Perisic volgend jaar speelt is nog niet helemaal duidelijk. Bayern wil hem graag kopen, maar niet voor de met Inter afgesproken aankoopoptie.