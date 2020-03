'Special One' doet het opnieuw: José Mourinho laat Kevin De Bruyne links liggen in 'Ideale 11' en kiest voor deze Rode Duivel

Er werd aan José Mourinho gevraagd om een ideale 11 op te stellen. En dat leverde een knap team op, maar toch ook enkele verrassingen.

Het moge duidelijk zijn: José Mourinho heeft goede herinneringen aan zijn periode bij Chelsea. En dus posteerde hij zowat het hele sterrenensemble van toen in zijn ploeg.

Ideale 11

Bij Marca zette hij liefst acht spelers van Chelsea in zijn ideale 11. De ideale elf ziet er dan zo uit: Petr Cech, John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas, Claude Makélélé, Frank Lampard, Javier Zanetti, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard en Didier Drogba.

De coach van Tottenham kiest dus enkel voor Eden Hazard vanop het front van de Rode Duivels. Een bewuste keuze om enkel met Chelsea-spelers te werken omdat hij KDB nooit onder zijn hoede had? Of gewoon typisch The Special One?