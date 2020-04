UEFA wil dat nationale competities worden uitgespeeld en verlegt deadline naar augustus

De interlandperiode in juni is alleszins uitgesteld. De deadline voor de nationale competities werd verlegd van 30 juni naar 3 augustus. Dat moet extra ruimte bieden op de kalender om de nationale competities alsnog uit te spelen.

In België zouden hierdoor de play-offs nog volledig kunnen worden afgewerkt indien de competitie halverwege juni wordt hervat. Heel wat clubs uit 1A en 1B zijn echter niet happig om dit seizoen nog vol te maken.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



