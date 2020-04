Jeugdproduct van Club Brugge is grof wild op de transfermarkt: jong, Belgisch linksvoetig én transfervrij

Door de financiële impact van de coronacrisis wordt het aantrekken van transfervrije spelers deze zomer wellicht nog populairder dan anders. Eén van de toptargets voor Belgische clubs zou wel eens Dario van den Buijs kunnen worden.

De zoon van ex-prof Stan is een jeugdproduct van Club Brugge. In het seizoen 2014-2015 zat hij er een aantal keer op de bank bij de hoofdmacht, maar spelen deed hij uiteindelijk niet.

Via FC Eindhoven belandde hij uiteindelijk bij Heracles Almelo. Daar betwistte hij op drie seizoenen tijd 49 wedstrijden in de Eredivisie. De linksvoetige centrale verdediger is nog altijd maar 24 en… transfervrij. Door de coronacrisis lichtte Heracles de optie in zijn contract niet, hoewel de Heraclieden graag met hem verder willen.

Volgens Het Laatste Nieuws tonen een aantal Belgische eersteklassers alvast interesse om hem in te lijven. Om welke clubs het gaat is voorlopig niet duidelijk.

Vader Stan voetbalde voor KV Mechelen en was na zijn profcarrière aan de slag bij AA Gent, Beerschot, Club Brugge, Zulte Waregem en Standard, waar hij tot op vandaag scout is. Aan connecties geen gebrek, met andere woorden.