UEFA moet knopen doorhakken over competitieverloop en zelfs plan D ligt al op tafel

Op woensdag april houdt de UEFA een videoconferentie met de 55 leden, waaronder België. Er wordt onder meer besproken of en wanneer de lopende competitie wordt afgewerkt. Of er effectief knopen worden doorgehakt is nog maar de vraag, maar een snelle beslissing is wenselijk.

De grote buitenlandse competities willen het lopende seizoen nog graag afwerken als de coronacrisis is bezworen. Ze riskeren honderden miljoenen euro's mis te lopen als er nu een punt achter hun kampioenschap wordt gezet. Daarin verschillen ze van België, waar een meerderheid voor een definitieve stopzetting kiest. Plan A, B en C lagen al op tafel en dat houdt in om de competitie midden mei, juni of eind juni te hervatten. Bij plan C moet er onvermijdelijk nog gespeeld worden na 30 juni, waardoor de regels in verband met aflopende contracten (op 30 juni) moeten worden aangepast. Woensdag ligt er ook een plan D op tafel: verdergaan met het huidige seizoen - binnenlandse competities, Champions League en Europa League - in het begin van volgend seizoen.