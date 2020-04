Terwijl Pro League hoopt dat uitsluiting geen dreigement is, herhaalt UEFA: "Belgen en andere competities riskeren Europese deelname"

Vrijdagochtend liet UEFA verstaan dat het niet tevreden was met de aanbeveling van de Pro League, om de Belgische competitie stop te zetten. De Europese Voetbalbond had woensdag juist ruimte gemaakt om alle competities te kunnen afwerken (voor 3 augustus).

Ondertussen was er overleg tussen de Pro League, de KBVB en de UEFA. Daarin deelden de Belgische partijen hun motieven voor een stopzetting mee. Na dat gesprek liet Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, bij Het Laatste Nieuws verstaan dat hij zich niet kan inbeelden dat de UEFA een Europese uitsluiting voor de Belgische ploegen wil.

"Zij hebben uitgelegd dat we de brief niet mogen zien als een dreigement, maar eerder als informatie", zei Croonen. In de namiddag stond Ceferin, de voorzitter van UEFA, het Duitse ZDF te woord. Daar klonk het anders.

"Ik denk niet dat het een juiste zet is", zei hij over de aanbeveling van de Pro League. "Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. De Belgische competitie en andere die overwegen om hun seizoen stop te zetten kunnen volgend seizoen uit Europese competities worden geweerd", aldus de Sloveen.