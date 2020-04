Premier League mag plannen over herstart in de vuilbak gooien en doet geste aan andere clubs

De Premier League zou besloten hebben dat ze zeker niet zullen herstarten begin mei, wat op voorhand wél de geplande herstartdatum was. Bronnen zeggen dat de Premier League enkel kan herbeginnen als de veiligheid dat toelaat.

Door de maatregelen van de UEFA hebben de landelijke competities wat extra tijd gekregen om alles af te werken. Doordat die druk wat wegvalt, zouden ze bij de Premier League vrijdag besloten hebben om de competitie niet te laten starten begin mei, maar wel wat later. Ze komen dus niet tot de beslissing zoals in België om de competitie helemaal stop te zetten dit seizoen.

In totaal zal de Premier League bijna 150 miljoen euro verdelen onder de clubs in de lagere reeksen en 20 miljoen euro doneren aan de Britse 'National Health Service' om iedereen in deze coronacrisis te helpen.

Maar daar stopt het niet, want de clubs moeten ook met hun spelers in overleg gaan. De Premier League wil graag dat elke club inspanningen doet om hun spelers te laten terugvallen op zo'n 30% van hun huidig loon.