'Ook bij Standard is het hommeles over loonsverlaging'

Bij RSC Anderlecht is er nog geen akkoord gevonden over een inbinding op het loon of het afstaan van een maandloon, maar er zijn nog clubs waar niet alles al in orde is.

Zo zouden er ook bij Standard problemen zijn ontstaan binnen de spelersgroep over het afstaan van een deel van het loon. Zes spelers Volgens Sudpresse zouden er liefst zes spelers (voorlopig) het been stijf houden en geen loonsafstand willen doen. De komende uren en dagen zullen er vermoedelijk gesprekken volgen om een en ander alsnog in goede banen te leiden.