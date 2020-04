Voetballegende komt met lied om te strijden tegen coronapandemie

Kent u George Weah nog? Hij heeft alvast een opmerkelijk plan om te strijden tegen het coronavirus.

George Weah is de president van Liberia, maar hij heeft naast voetballen en politiek ook nog andere talenten.

Zo maakte hij met The Rabbi's een liedje "Let's stand together to fight coronavirus", waarin de strijd tegen het coronavirus wordt aangegaan.

Het liedje zal nu zover en zogoed mogelijk worden verspreid vanuit Liberia, met oog om een boodschap van hoop over de wereld te verspreiden.