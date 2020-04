Anderlecht houdt ex-speler in het oog om leemtes Roef en Boeckx op te vullen

Anderlecht heeft bepaalde prioriteiten voor de transferzomer. Dit seizoen hebben ze zich al voorbereid en de basisploeg staat in grote lijnen op het veld. Maar qua reservespelers zullen ze toch moeten gaan bijvullen.

Vooral op de positie van reservekeeper. Op 30 juni loopt het contract van Davy Roef af en die vertrekt zeker. Frank Boeckx heeft dan weer nog geen officiële beslissing genomen, maar het lijkt er sterk op dat zijn actieve carrière er voorgoed opzit. De problemen aan de rug komen telkens terug en de keeper wil ook zijn verdere leven niet met last rondlopen.

Komt daar nog bij dat er veel interesse is voor Hendrik Van Crombrugge, maar die heeft in het verleden al bewezen dat hij liever kiest voor speelzekerheid dan elders op de bank te belanden. Toen Ajax hem polste, wees hij bij Eupen al een grote transfer af. Mogelijk breken ze zijn contract zelfs open.

Ex-speler in beeld

Maar dat neemt niet weg dat Anderlecht minstens één en best twee doelmannen gaat halen. Beloftendoelman Rik Vercauteren werd er dit seizoen verschillende keren bijgehaald, maar is nog niet klaar voor het grote werk moest er op hem beroep moeten gedaan worden.

In die optiek zijn al verschillende namen gevallen, maar Anderlecht zou nu toch ook ex-speler Jonathan De Bie in het oog houden. De 19-jarige Brusselaar verhuisde in 2016 naar de jeugd van KV Mechelen en werd daar opgepikt door... Tottenham. In januari was hij al op proef bij AA Gent. Anderlecht houdt de piste in het oog om de vrijkomende posities in te vullen.