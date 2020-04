Berchem Sport haalt ex-assistent Anderlecht terug én plukt aanvaller weg bij Beerschot

Berchem Sport is zich stilaan aan het voorbereiden op het volgende seizoen en heeft daarbij een nieuwe coach die terug van weggeweest is. Bovendien werd ook al een aanvaller ingelijfd.

Berchem Sport heeft met Geert Emmerechts een nieuwe T1, die eerder ook al in dienst was van de Antwerpse club.

In het verleden was hij onder meer assistent van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht en had hij ook een avontuur bij Legia Warschau.

Keisers

Berchem Sport kondigde ondertussen ook de komst van Finn Keisers, die overkomt van de beloften van Beerschot en dit seizoen werd uitgeleend aan Rupel Boom.