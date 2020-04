Oostende-voorzitter ziet weer licht aan einde van de tunnel: "Goed gesprek gehad met Alychlo"

KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens had het zich waarschijnlijk wel allemaal anders voorgesteld toen hij Oostende overnam. Maar nu zit hij met de miserie. Zijn ideale overnamepartner, PMG, geraakt er niet uit met Alychlo. Of toch wel?

Dierckens heeft vooral miserie met Marc Coucke en de schulden en huur die de club nog aan de ex-voorzitter moet. “Ik dacht: hoe kan dat toch? Als je 20 miljoen investeert in een appartementsblok, doe je dat om daar geld aan te verdienen. Maar wie dat doet in een tribune voor een voetbalclub om zich te vermaken afterwork... Toch?”, vraagt hij zich af in de Krant van West-Vlaanderen.

Maar toch ziet hij nog licht aan het einde van de tunnel, al gaf de Licentiecommissie een negatief advies. “Waarom niet? Ik had gisteren (woensdag) nog een uitstekend gesprek met Alychlo. Die mensen beginnen te begrijpen dat PMG wel KVO wil, maar niet voor elke prijs. Dat er dus een oplossing moet komen."

Op 8 april beslist de Licentiecommissie. “Indien we dan nog niet rond zijn, zullen we naar het BAS moeten. Maar ik geef ons nog 80 à 90 procent kans.”