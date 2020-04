43-jarige ex-prof Wim Mennes weet van geen ophouden en schopt het in tweede provinciale tot 'Speler van het Jaar'

Wim Mennes, doet die naam u nog een belletje rinkelen? Ongetwijfeld wel, want hij speelde nog tot 2012 op het hoogste niveau in België. Hij weet van geen ophouden, want op zijn 43 is hij nog steeds actief.

Mennes debuteerde met Lommel in de Belgische eerste klasse in het seizoen 1996/97. Van Lommel ging het in 2002 naar Westerlo en in 2009 naar STVV. Sinds 2012 is hij geen prof meer. Intussen speelt hij bij Racing Peer in de Limburgse tweede provinciale afdeling en hij maakt er nog het mooie weer. De 43-jarige verdediger werd door Het Belang van Limburg opgenomen in het elftal van het jaar en uitgeroepen tot beste speler. Peer strandde uiteindelijk op de tweede plaats in het klassement na KFC Eksel. "Ik ben het (de verkiezing, nvdr), pas beginnen volgen toen mijn ploegmaats me vertelden dat er een feestje in discotheek Versuz zat aan te komen", aldus Mennes bij de Limburgse krant.