Kevin De Bruyne, Divock Origi en co onder druk gezet door de Premier League om in te leveren

Nu het voetbal een hele poos stilligt staan clubs voor een moeilijke financiële opdracht. Het wordt een hele beproeving om het hoofd boven water te houden nu de inkomsten terugvallen.

De inkomsten vallen weg, maar sommige kosten blijven natuurlijk. De spelerslonen, bijvoorbeeld. In België zijn er al enkele clubs die hun spelers op technische werkloosheid hebben gezet en andere clubs vroegen aan hun spelers om in te leveren.

In Engeland wachten de clubs wat langer af, maar ook zij rekenen nu op de solidariteit van hun spelers. Nu ja, solidariteit. In een videocall met de spelersvakbond zette de Premier League spelers onder druk om in te leveren op hun loon.

Het gaat om 30% van hun loon. De vakbond lijkt toegevingen te willen doen, maar waarschuwde er ook voor dat als de spelers een jaar lang afstand zouden doen van 30% van hun loon, dat de belastingsdienst van een gigantisch bedrag zou mislopen.