Volgende Belgische eersteklasser zet vol in op esports

In tijden als deze wint esport razendsnel aan populariteit. Nu springt ook Racing Genk op de virtuele kar.

In navolging van de andere Belgische topteams richten nu ook de Limburgers een esportsteam op.

Genk wii dé leading club van esports in België worden. Daarvoor trok het meteen twee spelers, een teamleader, coach én een coördinator aan. De Genkies stelden hun twee spelers kort voor via de clubsite.

Gilles Bernard (Pro Player): “Deze Tongerenaar is fervent supporter van KRC Genk en ook aanwezig in het supportersvak bij uitwedstrijden. Vorig seizoen was hij de Pro Player van Lille OSC waardoor hij meteen ervaring meebrengt in ons project.”

“Hij wist al heel straffe resultaten te behalen: een top 8-plek in EA Fut Champions Club in Boekarest (2019), maar liefst 19 streaks van 30-0 in de Weekend Leagues en de top 3 in de Franse eLigue 1. Of wat denk je van zijn 14de plek wereldwijd (!) afgelopen februari voor FIFA 20?”

Abdullah Waiss (Talent Player): “Abdullah (Genkenaar) behoort net als Gilles tot de Top 5 in België. Als opkomend talent laat hij hoofden draaien met de overwinning van de Ajax Ziggo eBattle in 2019, de 1e plek in de Sport eSportscup Summer Edition en top 100-plaatsen in de wereldwijde rangschikkingen. Abdullah vertegenwoordigde dit seizoen reeds onze clubkleuren in de e-Pro League, net met succes!”