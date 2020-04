Witsel passt zich in een héél knap Europees elftal

Niemand die verwachtte dat Axel Witsel het zo goed zou doen bij Dortmund toen hij bijna twee jaar geleden overkwam vanuit China. Maar de Rode Duivel voelt zich als een vis in het water in de Bundesliga, dat toont hij ook met een mooie statistiek.

Met een passingspercentage van 94,1% succesvolle passes, komt Witsel namelijk in het elftal met de meeste succesvolle passeurs in de top 5 Europese competities. Verdedigers en middenvelders moesten minstens 1.000 passes gegeven hebben voor ze kans maakten op een plaats in het elftal. Doelmannen en aanvallers minstens 350 passes.

Witsel is goed omringd in het elftal. Naast hem staat Real Madrid-speler Toni Kroos, maar ook andere toppers zoals Neuer, Thiago Silva, Havertz en Dybala staan in het elftal.