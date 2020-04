OFFICIEEL: Lyra-Lierse wisselt van trainer na kampioenenjaar en kiest voor ex-coach van Antwerp en Zulte Waregem

Lyra-Lierse Berlaar kondigde vorige week het vertrek van trainer Patrick Van Houdt aan en heeft al een nieuwe coach te strikken. Een die de nodige adelbrieven kan voorleggen.

Bart De Roover wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Lyra-Lierse. De Pallieters waren op zoek naar een nieuwe coach nadat ze vorige week aangaven niet langer met Patrick Van Houdt verder te gaan. Door de stopzetting in de amateurreeksen werd de club nochtans uitgeroepen tot kampioen.

Kampioen met Lierse

Met Bart De Roover koos Lyra-Lierse voor een trainer met de nodige ervaring. De 52-jarige trainer komt over van Capellen, maar was ook al trainer in het profvoetbal. In 2010 stond hij bij Zulte Waregem in de dug-out en hij was ook een jaar bij Antwerp in de tweede klasse aan de slag.

"Lyra-Lierse is een club waar progressie in zit. Dat sprak me enorm aan en daarom heb ik ook gekozen om hier een volgende stap te zetten. Ik ben al een tijdje actief in 2e amateur en hoop dan ook mijn ervaring in deze reeks over te brengen aan de spelersgroep", aldus De Roover, die in 1997 kampioen werd met het ter ziele gegane K Lierse SK.