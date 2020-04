Van Dijk en co steunen Nederlandse clubs met 11(!) miljoen euro

In Nederland gaan de nationale ploegen van de heren, dames én beloften samen met sponsor ING een pakket van 11 miljoen euro samenstellen ten voordele van de Nederlandse clubs. Niet alleen voor de profclubs, maar ook voor de amateurclubs.

De verdeling van het geld zou 50/50 zijn tussen de profclubs en de amateurclubs. Vooral die laatste clubs zijn belangrijjk, vindt Nederlands kapitein en Liverpool-speler Virgil Van Dijk: "Wij spelen de grootste wedstrijden ter wereld, maar je vergeet nooit waar je begonnen bent. Dat is bij onze oude amateurclubs, daar hebben we mooie herinneringen en zij hebben een steuntje in de rug nodig", aldus Van Dijk.

Het steunpakket bestaat uit donaties, maar ook maatregelen en tegemoetkomingen die bedoeld zijn om de financiële gevolgen van het coronavirus te overwinnen. In totaal zijn er in Nederland zo'n 3000 amateurverenigingen die samen 1.2 miljoen leden hebben.