FIFA wil met oplossingen komen voor ethisch probleem in het voetbal

De FIFA wil algemene richtlijnen voor de salarisverminderingen van spelers en coaches en zou die nu ook klaar hebben liggen blijkt uit een rapport dat Belga mocht inkijken. Het beslissingsorgaan van de FIFA moet de maatregelen wel nog goedkeuren.

"We moeten vermijden dat belanghebbenden in gelijkaardige omstandigheden een verschillende behandeling zouden krijgen", reageert de FIFA. "We moeten een mogelijke vorm van betaling garanderen en moeten samenwerken om tot een akkoord te komen wat betreft salarisvermindering voor een redelijk bedrag, gedurende de periode dat er niet gevoetbald kan worden", is de boodschap duidelijk.

Verschillende landen = verschillende 'oplossingen'

Nu worden er in heel wat landen afzonderlijke maatregelen getroffen, soms competitiegebonden en soms niet. De Italiaanse Serie A heeft een algemene richtlijn terwijl in België de clubs vrij zijn om te beslissen of ze hun spelers en staff op technische werkloosheid zetten. Voorlopig hebben enkel Waasland-Beveren en Cercle Brugge dat gedaan met al hun spelers en personeel.

Maar ook de regels omtrent technische werkloosheid zijn overal anders. In België valt iedereen terug op 70% van zijn loon, met een maximumwaarde. Maar niet in elk land is dat percentage of het maximumbedrag hetzelfde. Daarom wilt de FIFA algemene regels en richtlijnen