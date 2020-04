Genk laat spelers op de club komen trainen: "Voor sommige jongens is het zeker en vast niet evident"

Bij Racing Genk hebben ze de spelers de kans gegeven om op de club te komen trainen. De 16 die nog overblijven in België mogen individueel met een lid van de technische staf hun conditie komen onderhouden.

Maar alle regels worden daarbij wel in acht genomen. Ze komen beurtelings trainen, douche niet op de club en komen niet in de kleedkamer. Eigenlijk kunnen ze dat ook perfect thuis, maar voor sommigen is het de ideale manier om eens te ontsnappen uit hun isolement.

"Zeker voor de buitenlandse spelers zijn het verwarrende tijden. Hun sociaal netwerk is klein in België. Ze in kleine groepjes naar de club laten komen, met respect voor de regels, is een welgekomen afwisseling voor hen", klinkt het bij spelersbegeleider Wout Maris in HLN.

De buitenlanders mochten eigenlijk terug naar hun thuisland, maar voor velen was dat onmogelijk. Paintsil, Onuachu, Odey, Cuesta en Lucumi vinden geen vluchten naar huis. "Het is zeker en vast niet evident", aldus Maris. "Ze hebben veel contact met het thuisfront, maar ideaal is dit niet. Vandaar dat het voor die spelers zeker niet slecht is om nog eens iemand te zien op de club. Zij het in beperkte mate."