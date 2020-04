Spelersvakbond wil Belgische clubs op één lijn krijgen omtrent technische werkloosheid: "Het is legaal, maar ik denk niet dat het moreel verantwoord is"

Zoals het er nu voor staat zijn er al enkele Belgische profclubs die hun spelers en trainers op technische werkloosheid hebben gezet, terwijl de Pro League dat heeft afgeraden. Andere clubs lieten hun spelers inleveren, terwijl andere clubs nog niets deden.

De Belgische spelersvakbond Sporta vindt het jammer dat de beslissingen zo uiteenlopend zijn en wil die nu op één lijn krijgen. "We hebben de clubs eerst laten doen. Nu komen wij op het terrein om alle maatregelen op één lijn te krijgen", legde Sébastien Stassin van Sporta uit bij Sporza.

Drie zaken spelen mee in dit debat: spelers, clubs en de publieke opinie. Zo wordt het argument bovengehaald dat spelers nauwelijks bijdragen aan de sociale zekerheid en er nu op terugvallen.

"Het is legaal wat de clubs doen, maar of het moreel verantwoord is, ik denk het niet. Er zijn spelers die minder dan 100.000 euro bruto per jaar verdienen. Zij kunnen bij technische werkloosheid in de problemen komen", stelde hij.

"Er is dagelijks contact met spelers uit 1A en 1B. We hopen deze week nog een voorstel te kunnen presenteren."