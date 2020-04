Onyekuru halt genadeloos uit naar Anderlecht en Vanhaezebrouck: "Die coach was gek!"

Henry Onyekuru speelde in het seizoen 2017-2018 op uitleenbasis voor Anderlecht. Ondanks tien doelpunten in 28 wedstrijden voor paars-wit, kijkt hij met een wrang gevoel terug op die periode.

De Nigeriaan miste door een zware blessure ongeveer de helft van het seizoen én het WK van 2018. In een gesprek met The Athletic spuwde de flankaanvaller nu zijn gal.

“Anderlecht wou mij laten opereren, maar Everton weigerde en vroeg om terug te keren naar Engeland. Volgens een specialist was een operatie niet nodig en zou het na een paar maanden al beter gaan.”

“Ik wou dolgraag wat minuten maken bij Nigeria om te tonen dat ik fit was, maar Anderlecht weigerde. Dat kostte mij uiteindelijk mijn WK-selectie.”

Ook over toenmalige coach Hein Vanhaezebrouck had Onyekuru niet veel goeds te zeggen. “Die trainer was gek. Wanneer we verloren, was het onze fout. Als we wonnen, was het zijn verdienste. Ik scoorde aan de lopende band, maar hij zei dat ik te weinig bijbracht. Dat soort dingen.”