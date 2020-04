🎥 Melancholie voor KV Oostende, toekomstmuziek voor KV kortrijk: de mooiste goals van Michiel Jonckheere

KVO zwaaide de centrale middenvelder uit met een compilatie van zijn mooiste doelpunten. In 193 wedstrijden trof hij achttien keer raak.

Jonckheere vervoegde de kustploeg in de zomer van 2011. Hij kwam toen over van het B-elftal van Zulte Waregem. Tot 2010 had hij in de jeugd voor Club Brugge gespeeld. Volgend seizoen speelt de neef van Jelle Bataille voor KV Kortrijk.