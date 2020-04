Na Standard krijgt ook Cercle veeg uit de pan na maatregelen: "Het bestuur zwijgt nu over de behoudspremie van enkele tienduizenden euro's"

Standard krijgt een pak kritiek voor de manier waarop ze in deze coronacrisis handelt. Maar ook Cercle Brugge krijgt de wind van voren. De groenhemden komen hun beloftes niet helemaal na.

Cercle Brugge besliste afgelopen vrijdag om hun spelers op technische werkloosheid te zetten. “We beseffen dat het geen populaire maatregel is”, klinkt het bij de Vereniging. “Maar op deze manier kunnen we de continuïteit van onze voetbalvereniging garanderen.”

Nochtans leveren de spelers eigenlijk een pak meer in dan het lijkt. “Er is hen allemaal een behoudspremie van enkele tienduizenden euro’s beloofd”, klapt Stijn Boeykens van spelersvakbond Sporta uit de biecht in Het Laatste Nieuws. “Daarover zwijgt het bestuur nu.”