Dewaest: "Nadenken over een transfer naar het buitenland"

Sebastien Dewaest ruilde in de zomer van 2015 Charleroi voor Racing Genk. Vorig seizoen vierde hij als aanvoerder de landstitel met de Limburgers.

In een gesprek met L’Avenir had de centrale verdediger het nu over… zijn toekomst. “Na vijf jaar Genk denk ik natuurlijk na over een transfer”, aldus Dewaest. “Een buitenlands avontuur zegt mij wel iets. Al spelen er natuurlijk veel factoren een rol.”

“Het sportieve project, maar ook het familiale. Ik heb een dochtertje en kan dus niet naar om het even waar vertrekken. Maar ik ben ook niet gehaast om Genk te verlaten. Ik voel mij hier goed.”