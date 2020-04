Cercle Brugge-voorzitter steunt 'solidariteitsvoorstel' Anderlecht: "Sterk dat ze dit aandurven"

Anderlecht stelde maandag voor om de komende drie jaar de Europese inkomsten in België te verdelen. Dat werd op heel wat hoongelach onthaald.

Onder meer bij AA Gent en Club Brugge wist men amper wat men hoorde. In het groen-zwarte deel van Brugge is er wél begrip voor het standpunt van Anderlecht.

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere steunde paars-wit via Twitter: "Sterk dat Anderlecht dit aandurft. We hebben moedige beslissingen en mensen zoals Karel Van Eetvelt nodig in het belang van het Belgische voetbal."

Intussen heeft Goemaere de bewuste tweet wel verwijderd.