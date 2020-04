'Solidariteitsvoorstel van Anderlecht tot 'herverdeling' zou elke club meer dan 1 miljoen euro opleveren'

Het voorstel van Anderlecht om de inkomsten van Belgische clubs uit Europees voetbal te 'herverdelen' heeft al heel wat teweeg gebracht. Heel wat Belgische clubleiders reageerden als door een wesp gestoken. Maar wat zou die herverdeling per club nu betekenen.

Anderlecht stelde voor dat de Belgische club de komende drie jaar een deel van hun Europese inkomsten in een solidariteitsfonds zou steken. Dat fonds zou dan worden verdeeld onder de profclubs.

Bij herverdeling van 20%

De voorbije drie seizoenen zorgde Europees voetbal voor net geen 124 miljoen euro inkomsten voor Belgische club, tickets niet meegerekend. Dat berekende Het Laatste Nieuws.

Als daarvan een flink deel, bijvoorbeeld 20%, zou herverdeeld worden, dan is er een spaarpot van 24,8 miljoen euro voor de profclubs ging HLN in de berekeningen. Op basis van de vorige drie seizoenen zou het voorstel van Anderlecht (aan 20%) iets meer dan een miljoen euro per club opleveren.