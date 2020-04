Dan toch witte rook bij Anderlecht? 'Bloed, zweet en tranen levert bijna akkoord op'

Het zal bloed, zweet en tranen hebben gekost, maar het ziet er nu toch enigszins goed uit voor RSC Anderlecht.

De spelers zijn het nog steeds niet allemaal eens over loonsafstand, maar zien steeds meer clubs en spelers in het buitenland hetzelfde doen.

En dus beginnen ze volgens Het Nieuwsblad te begrijpen dat weerspanning blijven eigenlijk geen enkele zin heeft.

Lange onderhandelingen

Over een deel (1/12e) van het tekengeld afstaan is nog gene consensus, als de spelers later nog op technische werkloosheid zouden worden gezet krijgen ze nog wel een compensatie.

Vincent Kompany heeft er een drukke week vol onderhandelingen met zijn collega-spelers opzitten, maar lijkt nu volgens de krant toch zijn slag binnen te halen.