Thomas Henry had graag de return van de promotiefinale gespeeld: "Beerschot en wij hebben allebei wat nodig is voor 1A"

Het coronavirus heeft bijna alle voetbalcompetities in Europa stilgelegd. In België gebeurde dat net in de week waarin Oud-Heverlee Leuven en Beerschot de terugmatch in hun periodefinale gingen afwerken. Wellicht promoveren beide ploegen nu.

Beerschot had de heenwedstrijd in eigen huis met 1-0 gewonnen en de terugmatch was gepland op 14 maart. Twee dagen voor die cruciale match werden alle evenementen in ons land afgeblazen, ook voetbalwedstrijden. Daarna moest iedereen ‘in zijn kot blijven’. “We wachten af, maar we kunnen ons wat bezighouden”, legde OHL-spits Thomas Henry uit.

Op hete kolen voor terugmatch

“We volgen een specifiek programma om de vorm wat op peil te houden, maar ik hoop dat we snel weer met de bal mogen trainen. Voor het overige wachten we op een definitieve beslissing omtrent de terugmatch van de finale”, ging de beste schutter van de Proximus League verder.

De Fransman zat nochtans op hete kolen voor return. “Ik zag het zitten, zo voor eigen volk, maar de pandemie gooide roet in het eten. De gezondheid primeert nu eenmaal en het voetbal moet dan maar wijken. Echt tragisch wat er allemaal gebeurt in Europa en de rest van de wereld”, onderstreepte Henry.

Wat de toekomst brengt voor OHL is nog onduidelijk. Een competitie in 1A met 18 clubs -waaronder OHL, Beerschot en Waasland-Beveren- behoort tot de mogelijkheden. “We weten niet wat er gaat gebeuren, maar het is wel zo dat de twee teams (OHL en Beerschot) dat hebben wat nodig is voor 1A: een erg goed seizoen in 1B, een goeie infrastructuur, een stevige kern, supporters en een stadion dat elk weekend gevuld is”, besloot Henry.