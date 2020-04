2 augustus beste datum voor bekerfinale? Maar wat dan met spelers die einde contract zijn?

De competitie wordt wellicht niet meer hervat, en ook als de promotiefinale niet meer gespeeld kan worden lijkt er een pasklare oplossing op tafel te liggen: met 18 clubs in 1A. Maar wat dan met de Europese tickets?

Die zal wellicht worden gebaseerd op de posities in de rangschikking. Alleen is er nu nog geen bekerwinnaar, die zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League plaats. Dat ticket zou bijvoorbeeld naar de derde in de stand, Charleroi, kunnen gaan.

Bekerfinale op 2 augustus

De bekerfinale laten doorgaan is natuurlijk ook een optie, maar wanneer dan? Binnen 'dit seizoen' is moeilijk, maar de UEFA gaf de clubs wat bewegingsruimte. De deadline voor competities is 3 augustus, dus tot dan kan de bekerfinale worden afgewerkt met het bijbehorende Europese ticket als inzet. 2 augustus is dus een mogelijkheid, stelt Het Nieuwsblad, dan kan de competitie het weekend daarna aanvatten.

Een vraag die dan rijst is welke spelers er mogen meedoen. Bij Antwerp zijn er namelijk een pak spelers die hun contract zien aflopen op 30 juni. Werk aan de winkel dus voor de werkgroep die aan de afloop van de competitie sleutelt.