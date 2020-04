Nieuwe datum die duidelijkheid moet brengen over de afloop van de huidige competitie: D-day voor OHL, Beerschot en W-B?

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft geadviseerd om de huidige competitie niet meer te hervatten en de stand na 29 speeldagen als eindklassement te nemen. De Algemene Vergadering van het bestuursorgaan moet dat advies nog wel bekrachtigen.

De datum die daarvoor was vastgeprikt was 15 april, maar die wordt nu opgeschoven naar 24 april. Als er beslist wordt dat er niet meet gevoetbald wordt, is dat wellicht goed nieuws voor Beerschot, OHL en Waasland-Beveren, die waarschijnlijk in 1A zullen aantreden.

De beslissing bekrachtigen is een ding, maar een kant-en-klare oplossing voor volgend seizoen bedenken is iets anders. Zeker nu tal van clubs gebuisd zijn voor de licentiecommissie.

10 mei

Want hoeveel profclubs zullen er volgend jaar nog zijn? Wie heeft recht op welk Europees ticket? Wie promoveert naar 1A? Hoe ziet tweede klasse er volgend jaar uit? Allemaal voer voor een werkgroep van clubbestuurders.

Het materiaal waar zij mee aan de slag moeten -het aantal clubs met hun licentie- bepaalt grotendeels de mogelijke competitieformats. De clubs die geen licentie hebben gehaald trokken massaal naar het BAS en dat Hof zal pas ten laatste op 10 mei een uitspraak doen. Tot dan kan er dus weinig beslist worden.