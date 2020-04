Provinciale dreigt bij Lokeren, achterban vestigt hoop niet op De Vries, maar op ander initiatief

Dat Sporting Lokeren in 'de shit' zit, is nog licht uitgedrukt. Voorzitter Louis De Vries weert zich als een duivel in een wijwatervat, maar heeft nog steeds geen oplossing aangereikt. Mogelijk komt die wel vanuit een andere hoek.

Lokeren moet momenteel naar Tweede Amateur en als de werkgroep van de Pro League volgende week de degradatie bevestigt op basis van de huidige stand, moeten ze zelfs naar Derde Amateur. Maar momenteel is het zelfs heel realistisch dat het provinciale wordt aangezien Lokeren op de rand van het faillissement staat. Louis De Vries beweert nog altijd dat er een oplossing in de maak is, maar daar gelooft de achterban nog heel weinig van. Ze hebben wel hun hoop gevestigd op een initiatief van Vlaamse sympathisanten die een fusie met Zelzate proberen rond te krijgen. Dan zou de club effectief in Tweede Amateur mogen herbeginnen.