KV Mechelen vreest aanval voor BAS niet, Licentiecommissie geeft hen gelijk

KV Mechelen haalde zonder enig probleem zijn licentie. Nochtans werd er regelmatig gehint naar hun veroordeling voor matchfixing. "Op het moment dat we ons dossier indienden, waren we al zeker dat we onze licentie zouden bemachtigen", aldus algemeen directeur Frank Lagast.

KV Mechelen had een ijzersterk dossier en kon de continuïteit voor het komend seizoen makkelijk bewijzen. Maar is er geen twijfel dat de licentie zal aangevallen worden voor het BAS door verongelijkte ploegen? "Neen, ik slaap op beide oren. Ik vrees totaal niet dat onze licentie nog zal aangevallen worden voor het BAS", aldus Lagast in GvA. De Licentiecommissie oordeelde dat “geen enkele actueel met de club verbonden entiteit veroordeeld werd wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan. De personen en entiteiten die in het verleden veroordeeld werden (al dan niet definitief) wegens competitievervalsing werden definitief uit de clubstructuur verwijderd."