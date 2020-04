Oostende trekt alles uit de kast en valt Coucke aan voor licentie Anderlecht, financiële constructie tribune en invloed bij twee clubs

Bij Oostende zijn ze duidelijk: hun toekomst hangt af van één man, Marc Coucke. Dat de Licentiecommissie woensdag besliste dat hij "geen beduidende invloed" uitoefent op het overnamedossier vinden ze aan de Kust larie en apekool. Ze willen dan ook ver gaan om druk uit te oefenen.

KV Oostende meent dat Coucke er alles aan doet om de overname door PMG tegen te werken omdat hij zelf graag andere overnemers ziet. KVO heeft interesse vanuit het Midden-Oosten, maar daar zien ze stromannen van Coucke in. Voor hen blijft PMG de enige juiste piste.

Maar dan moet er dus wel een deal met Coucke en investeringsmaatschappij Alychlo bereikt worden. Oostende gaat voor het BAS dus ook de licentie van Anderlecht in vraag stellen, want ze zijn overtuigd dat hij een invloed heeft bij twee clubs.

Oostende gaat ook door economische experts laten checken of de hele financiële constructie rond de tribune juridisch correct is, weet Het Nieuwsblad. Er is wel één zaak die in hun nadeel speelt. Vorig jaar werden zo'n vier miljoen euro schulden aan Coucke verzwegen voor de Licentiecommissie.