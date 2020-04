Franck Berrier en andere ex-sterkhouder gaan geld inzamelen voor KVO, ook Canesin en Ovono doen mee

Woensdag 8 april kreeg KV Oostende slecht nieuws te horen van de licentiecommissie. De club dreigt uit het profvoetbal weg te vallen en heeft voor het BAS nog een laatste kans om zich te redden. Ondertussen steken twee ex-spelers de handen uit de mouwen op zoek naar nieuwe financiële middelen.

Franck Berrier en Sébastien Siani hebben een website gemaakt waar supporters en sympathisanten van de kustploeg een vrije gift kunnen doen in de financieel barre tijden voor de club (dat kan u hier doen).

"Séba en ik hebben fantastische tijden gekend bij de club en we hebben toen ook een mooie boterham verdiend. Dat kunnen we niet ontkennen. De club betaalt nu echter een hoge prijs voor die periode en daarom vinden we dat wij als ex-boegbeelden van de club niet langs de zijlijn kunnen blijven staan", legde Berrier uit. Hij is nu assistent-trainer bij KVO.

Zonder vers kapitaal is een proflicentie voor volgend jaar niet mogelijk. "Dat verdienen de supporters niet, dat verdienen de vele medewerkers en vrijwilligers niet en dat verdienen zeker de 600 jeugdspelertjes niet", pikte Siani in. Hij liet ook weten dat ex-spelers Canesin en Ovono al hun duit in het zakje hebben gedaan.