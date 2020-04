'Juventus biedt Cristiano Ronaldo aan bij ex-club, maar de Portugees loopt een blauwtje'

Moet Cristiano Ronaldo vertrekken bij Juventus? De coronacrisis zorgt ervoor dat de Italiaanse landskampioen begint te beseffen dat het enorme loon van de Portugese ster (te) hard doorweegt op het budget.

Marca weet zelfs dat Juventus Cristiano Ronaldo zou hebben aangeboden bij Real Madrid. CR7 won in het shirt van De Koninklijke namelijk alles wat er winnen valt.

Maar het is Real Madrid die het niet ziet zitten om nog te investeren in de 35-jarige Ronaldo. Naast de transfersom is de Portugees niet van plan om in te leveren op zijn loon van een dikke dertig miljoen euro.