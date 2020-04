België als trendsetter voor stopzetten competitie, Marc Van Ranst denkt van wel: "Nog landen zullen ons volgen"

De Raad van Bestuur van de Pro League adviseerde om de competitie, die werd stopgezet door de coronacrisis, niet meer te hervatten. De UEFA floot België meteen terug en dreigde met uitsluiting uit Europese clubcompetities. "Nog landen zullen België volgen", aldus viroloog Marc Van Ranst.

Op 24 april komt de Algemene Vergadering (AV) van de Pro League samen om zich uit te spreken over het advies van de Raad van Bestuur en weten we of ze de daad bij het woord voegen. Als de AV toestemt met het advies, druist dat toch in tegen de wensen van UEFA.

Enige juiste beslissing

Toch zal België niet het enige land zijn waarin men voor een abrupt einde kiest. "Ik denk dat de beslissing van de Pro League de enige juiste is en ik heb er heel weinig twijfel over dat andere landen zich daar weldra bij zullen aansluiten", oordeelde Marc Van Ranst bij VTM Nieuws.

"Waar wij en vele andere landen nu in de besmettingscurve staan is het absoluut nog niet het juiste moment om veel mensen in een stadion samen te brengen. Dat wordt wellicht een van de laatste maatregelen die teruggeschroefd zullen worden", besloot de viroloog.