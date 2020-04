Club Brugge steekt er ook in volle crisis bovenuit... op sociale media: "In alles wat we posten zit beweging"

Club Brugge is niet alleen op, maar ook naast het veld een merk geworden. De club doet er alles aan om zijn fans betrokken te houden en doet dat met schitterend werk op de sociale media. "Club is niet alleen een voetbalclub, het is evenzeer een media- en entertainmentmerk geworden."

Aan het woord Chief Business Officer, Bob Madou, voorheen werkzaam bij de KBVB. "Een entertainmentmerk dat zich spiegelt aan Tomorrowland, aan Ketnet… We proberen dat op een attractieve en creatieve manier te doen, in alles wat we posten zit beweging", legt hij uit in Krant van West-Vlaanderen. "Het is duidelijk dat onze partners steeds meer digitale return verlangen, alleen ledboarding en hospitality volstaan niet meer.” Club zette niemand van zijn 130 vaste medewerkers op technische werkloosheid. "Een beloning voor het harde werk", klinkt het bij Madou. 'Bluvn goan' is niet voor niets de clubslogan. "Je kan evengoed zeggen bluvn goan na een 6-0-winst als na een 6-0-verlies tegen Cercle Brugge. Niet te veel schone woorden, maar gewoon verder doen en doorgaan. Keihard werken is misschien niet uitsluitend iets West-Vlaams, het typeert wel specifiek de mentaliteit van onze provincie. Absoluut!"